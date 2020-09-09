Литва планирует выдавать белорусам специальные визы

Власти Литвы согласовывают документ, которым планируют предусмотреть выдачу специальных виз для белорусов. Об этом сообщила глава департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте, отметило 7 сентября Delfi.
По ее словам, сейчас отдельные положения документа согласовывают министерство внутренних дел Литвы и министерство иностранных дел. Результаты ожидаются в течение ближайших дней.
Гудзинскайте подчеркивает, что спецвизы предусматривают упрощение порядка их выдачи, что помогло бы белорусам, которые хотят уехать в Литву, но не хотят просить политическое убежище, получить документ в кратчайшие сроки. Она добавила, что новые визы будут действовать шесть месяцев. По ее словам, такой срок обоснован тем, что приезжие белорусы должны найти какой-то источник для проживания в стране.
Она также сообщила, что для получения визы обычно необходимо доказать, что у человека есть минимальные средства, чтобы проживать в стране. Для новой спецвизы количество этих средств будет уменьшено.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
С 10 августа Тихановская находится в Литве. В ее штабе президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.