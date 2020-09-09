Литва планирует выдавать белорусам специальные визы

Литва готовит для белорусов спецвизы на шесть месяцев, которые можно будет получить по упрощенной системе.

Власти Литвы согласовывают документ, которым планируют предусмотреть выдачу специальных виз для белорусов. Об этом сообщила глава департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте, отметило 7 сентября Delfi.

По ее словам, сейчас отдельные положения документа согласовывают министерство внутренних дел Литвы и министерство иностранных дел. Результаты ожидаются в течение ближайших дней.

Гудзинскайте подчеркивает, что спецвизы предусматривают упрощение порядка их выдачи, что помогло бы белорусам, которые хотят уехать в Литву, но не хотят просить политическое убежище, получить документ в кратчайшие сроки. Она добавила, что новые визы будут действовать шесть месяцев. По ее словам, такой срок обоснован тем, что приезжие белорусы должны найти какой-то источник для проживания в стране.

Она также сообщила, что для получения визы обычно необходимо доказать, что у человека есть минимальные средства, чтобы проживать в стране. Для новой спецвизы количество этих средств будет уменьшено.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

С 10 августа Тихановская находится в Литве. В ее штабе президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.