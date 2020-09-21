ГОРДОН
 
 
МИР

Польша, Литва и Румыния призвали Евросоюз разработать программу поддержки Беларуси

Пакет помощи Беларуси предусматривает помощь в переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию, безвизовый режим для граждан Беларуси, а также диверсификацию экономики страны и энергетического сектора.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В программу поддержки Беларуси входит торговля с Евросоюзом и безвиз
В программу поддержки Беларуси входит торговля с Евросоюзом и безвиз
Фото: lrp.lt

Президенты Польши, Литвы и Румынии обратятся к лидерам Евросоюза на саммите 24–25 сентября с просьбой предложить пакет поддержки Беларуси. Об этом говорится в заявлении литовского президента Гитанаса Науседы от 21 сентября. 

"Лидеры трех стран призвали Европейский союз разработать пакет помощи, который бы включал торговлю с ЕС, помощь в переговорах о вступлении в ВТО, безвизовый режим для граждан Беларуси, диверсификацию экономики страны и энергетического сектора, финансирование реструктуризации экономики, участие международных финансовых институтов и инвестиции", – сказано в заявлении.

Президенты подтвердили поддержку принципов свободы и демократии и напомнили о признании лишь "свободных, справедливых и прозрачных результатов выборов, проведенных в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и при участии международных наблюдателей".

"Если граждане Беларуси решат провести в стране политические и экономические реформы, создать независимые институты защиты прав человека и свободы слова, мы поможем, поделившись своими знаниями и опытом", – отмечается в заявлении.

Несмотря на такую инициативу, Польша рассматривает вопрос о введении национальных санкций против Беларуси. Литва, Латвия и Эстония 31 августа уже ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Румыния пока не вводила санкции против Беларуси. 

Санкции против Беларуси согласовали министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявлял, что ограничительные меры начнут действовать не позднее 21 сентября.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, Латвия, Румыния, Польша, Александр Лукашенко, Литва, санкции, ВТО, безвизовый режим, Европейский союз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою "историю коронации"
Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою "историю коронации"
"Сын спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Сын спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
  "Малиновое вино". Солистка TamerlanAlena выпустила клип. Видео
  "Малиновое вино". Солистка TamerlanAlena выпустила клип. Видео
Наталка Карпа рассказала, зачем проколола восьмимесячной дочери уши
Наталка Карпа рассказала, зачем проколола восьмимесячной дочери уши
В Киеве открыли именную звезду Тины Кароль
В Киеве открыли именную звезду Тины Кароль
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
Кекелия рассказала, кто присматривает за ее четырехмесячным сыном на съемочной площадке
Кекелия рассказала, кто присматривает за ее четырехмесячным сыном на съемочной площадке
  "911". Леди Гага выпустила клип. Видео
  "911". Леди Гага выпустила клип. Видео
Мать Маска показала фото со свадьбы его младшего брата
Мать Маска показала фото со свадьбы его младшего брата
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
"Как "Киндер-сюрприз". Tarabarova показала голый живот на позднем сроке беременности
"Как "Киндер-сюрприз". Tarabarova показала голый живот на позднем сроке беременности
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки
Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки
"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины
"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS