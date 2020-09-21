Польша, Литва и Румыния призвали Евросоюз разработать программу поддержки Беларуси

Пакет помощи Беларуси предусматривает помощь в переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию, безвизовый режим для граждан Беларуси, а также диверсификацию экономики страны и энергетического сектора.

В программу поддержки Беларуси входит торговля с Евросоюзом и безвиз Фото: lrp.lt

Президенты Польши, Литвы и Румынии обратятся к лидерам Евросоюза на саммите 24–25 сентября с просьбой предложить пакет поддержки Беларуси. Об этом говорится в заявлении литовского президента Гитанаса Науседы от 21 сентября.

"Лидеры трех стран призвали Европейский союз разработать пакет помощи, который бы включал торговлю с ЕС, помощь в переговорах о вступлении в ВТО, безвизовый режим для граждан Беларуси, диверсификацию экономики страны и энергетического сектора, финансирование реструктуризации экономики, участие международных финансовых институтов и инвестиции", – сказано в заявлении.

Президенты подтвердили поддержку принципов свободы и демократии и напомнили о признании лишь "свободных, справедливых и прозрачных результатов выборов, проведенных в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и при участии международных наблюдателей".

"Если граждане Беларуси решат провести в стране политические и экономические реформы, создать независимые институты защиты прав человека и свободы слова, мы поможем, поделившись своими знаниями и опытом", – отмечается в заявлении.

Несмотря на такую инициативу, Польша рассматривает вопрос о введении национальных санкций против Беларуси. Литва, Латвия и Эстония 31 августа уже ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Румыния пока не вводила санкции против Беларуси.

Санкции против Беларуси согласовали министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявлял, что ограничительные меры начнут действовать не позднее 21 сентября.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.