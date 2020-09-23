Зеленский: Честные выборы – лучший выход из ситуации в Беларуси

Кандидаты в президенты Беларуси не должны бояться новых выборов, если они уверены в своей победе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа Фото: president.gov.ua

В Беларуси наступил крупнейший за все годы независимости кризис, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, текст на украинском опубликовали на сайте Офиса президента 23 сентября.

"Такой кризис влияет не только на соседние с Беларусью страны. События там уже имеют последствия для Европы. Мы видим, что возник самый большой политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже созрели и проявляют последствия", – отметил он.

Негативное развитие событий в стране может повлечь появление "по меньшей мере сотен тысяч беженцев" из Беларуси в Европу, добавил Зеленский.

"Честные выборы президента – лучший выход из этого кризиса. Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также подчеркиваю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе", – подытожил Зеленский.

Интервью украинского лидера опубликовали сегодня утром, примерно в то время, когда в Беларуси проходила инаугурация президента Александра Лукашенко. Церемонию не анонсировали впервые в истории страны. Ко Дворцу независимости на время инаугурации стянули военных и спецтехнику.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.