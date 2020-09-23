Милиция применила водометы против протестующих в Минске

В районе стелы "Минск – город-герой" белорусская милиция с помощью спецтехники разогнала демонстрантов, протестующих против инаугурации Александра Лукашенко.

Белорусский ОМОН с помощью водометов разогнал демонстрантов, собравшихся в Минске на спонтанную акцию против инаугурации Александра Лукашенко. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

В пиковый момент протестов возле стелы "Минск – город-герой" в центре столицы собралось около 5 тыс. человек, перекрывших проезжую часть. После применения водометов дорога была расчищена.

Милиция жестко задерживала людей, часть протестующих спряталась во дворах и магазинах.

ВИДЕО

Видео: Чистая Беларусь / YouTube

"Еврорадио" информирует в Telegram, что митингующих поливали из двух водометов неизвестной ржавой жидкостью.

Жители Беларуси начали выходить на митинги после вступления Лукашенко в должность президента. Инаугурация прошла в секретной обстановке утром 23 сентября.

О непризнании Лукашенко легитимным президентом после инаугурации заявили Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия.