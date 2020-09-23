Германия, Латвия и Литва не признали инаугурацию Лукашенко

Официальные лица Германии, Латвии и Литвы выступили с заявлениями, в которых указали на несправедливость президентских выборов в Беларуси. Кроме того, страны не признали сегодняшнюю инаугурацию Александра Лукашенко.

Германия не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси даже после его инаугурации, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на заявление официального представителя правительства страны Штеффена Зайберта.

Он назвал церемонию инаугурации Лукашенко "весьма показательной".

С таким же заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Их результат незаконен. Никакая церемония – помпезная или секретная – не изменит этого неоспоримого факта. Призываю к провдению новых выборов на основании диалога и допустить наблюдателей ОБСЕ", – заявил он в Тwitter.

Presidential elections in #Belarus were neither free nor fair. Election result is illegal. No ceremony - pompous or secret - will change this indisputable fact or create illusion of legitimacy. I urge to organize new elections based on dialogue w/civil society & @OSCE observation — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) September 23, 2020

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич написал в Тwitter, что секретная инаугурация Лукашенко не легитимизировала фальсификацию выборов и его статус главы страны.

"Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения, только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси", – отметил он.

Secret “inauguration” of Alexander Lukashenko in #Belarus does not legitimise election fraud and his status as head of state. Regrettable that voices of Belarusian people and international community do not matter, only genuine political process can end political crisis in Belarus — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) September 23, 2020

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал эту инаугурацию фарсом.

Беларусские оппозиционеры не признают Лукашенко президентом Беларуси. Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова назвала его инаугурацию "жалким цирком", а главная белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

Министерство иностранных дел Украины консультируется по поводу оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко.

После неожиданной инаугурации Лукашенко жители Беларуси начали выходить на протесты. В центре Минска возле Дворца Независимости были задержаны минимум два человека. Telegram-канал NEXTA Live сообщил, что сегодня в 18.00 белорусы выйдут на акции протеста в центрах своих городов.