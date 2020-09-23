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Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


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Лукашенко уже не было бы, если бы в Москве ему отказали в поддержке. Санкции ЕС нужно вводить против путинской системы

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В чем главная проблема с политикой Евросоюза по отношению к Беларуси сейчас? В том, что они не хотят сделать честный шаг и признать, что нет никакого Лукашенко как действующего лица. Ответственность за все сейчас – на Путине. Это не против белорусских деятелей нужно вводить какие-то санкции, к чему-то их призывать. Это проблема в Путине – в его финансовой системе, которая поддерживает Лукашенко, в его политической системе, которая сейчас занимается поглощением Беларуси, в его системе пропаганды, которая включилась в защиту Лукашенко. Это против путинской системы нужны санкции сейчас, потому что ну ясно же, что Лукашенко уже не было бы вместе со всем насилием и кошмаром, если бы в Москве ему отказали в поддержке.

Обратите внимание: Лукашенко еще и самоустранился от внешнеполитических контактов. Даже в тот период, когда еще возможно было напрямую говорить с представителями Евросоюза, он уклонялся от этого. Почему? Думаю, это часть "взаимопонимания" с Путиным: типа внешней политикой Беларуси, всей обороной и безопасностью будет заниматься Путин. А давить на Путина из-за Беларуси деятелям из Евросоюза как-то не хочется. Ц – цинизм. М – мелкотравчатость.

И, кстати, почему-то до сих пор не извинились все эти наши граждане, которые годами рассказывали чушь, что типа Лукашенко это какая-то гарантия сохранения суверенитета Беларуси, а значит, и безопасности Украины. Ага.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Евросоюз, Дмитрий Литвин
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