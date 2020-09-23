Белорусская оппозиционерка Ковалькова назвала инаугурацию Лукашенко "жалким цирком"

23 сентября белорусы стали свидетелями фарса, который разыграл президент Александр Лукашенко вместе со своими подчиненными. Об этом заявила член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова в Facebook.
Она отметила, что половина Минска была перекрыта, Дворец независимости, в котором прошла церемония вступления в должность президента, взят под строгую охрану. Церемония прошла без иностранных гостей и не транслировалась по государственному телевидению, как этого требует закон.
"Наверное, так Лукашенко понимает церемонию инаугурации сильного и уверенного в себе человека, которого поддерживает более 80% населения страны. Но белорусы могут только посмеяться над этим жалким цирком. Одинокий мужчина, который боится предательства и поэтому окружает себя исключительно лояльными и непосвященными преступниками, цепляется за власть и угрожает собственному народу", – отмечено в посте.
Ковалькова считает, что белорусский народ уверен в своей победе.
"Поэтому мы не прячемся за масками и балаклавами, а открыто и мирно формулируем свою позицию: новые свободные и справедливые выборы, освобождение всех политзаключенных, прекращение насилия в стране", – написала она.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.
23 сентября в Минске прошла церемония вступления Лукашенко в должность президента Беларуси. Инаугурация не анонсировалась впервые в истории страны.
Ковалькову задержал ОМОН 24 августа у проходной Минского тракторного завода (МТЗ), куда она приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии. 3 сентября Ковальковой дали еще 15 суток колонии. 5 сентября оппозиционерку вывезли в Польшу.