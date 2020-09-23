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Тихановская заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко его выходом на пенсию.

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Тихановская: Мы все понимаем, что происходит
Тихановская: Мы все понимаем, что происходит
Фото: Ulad Kazak / Facebook

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, комментируя инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом. Видеообращение Тихановской 23 сентября опубликовал Telegram-канал "Пул Первой".

"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны, а значит, не подлежат исполнению", – подчеркнула Тихановская.

По ее словам, она как "единственный лидер, который был избран белорусским народом", видит перед собой задачу – построить новую Беларусь.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, инаугурация, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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