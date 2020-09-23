ГОРДОН
 
 
МИР

Польша, Дания и Чехия отказались признавать Лукашенко президентом Беларуси

Министерство иностранных дел Польши, глава МИД Дании Йеппе Кофод и министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек указали на нелегитимность выборов президента Беларуси после неанонсированной инаугурации Александра Лукашенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фальсифицированные выборы должны привести Лукашенко (на фото) в санкционный список ЕС, заявил глава МИД Дании
Фальсифицированные выборы должны привести Лукашенко (на фото) в санкционный список ЕС, заявил глава МИД Дании
Фото: ЕРА

Польша, Дания и Чехия 23 сентября заявили, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

После тайной инаугурации Лукашенко министерство иностранных дел Польши в Twitter сообщило, что приняло во внимание "сегодняшние события".

"Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности, независимо от того, была ли его присяга тайной или официальной", – сказано в заявлении МИД Польши.

Выборы в Беларуси были несвободными, а их результат нелегитимен, написал в Twitter глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

"Поэтому и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко также нелегитимна. Белорусское гражданское общество пользуется полной поддержкой Чешской Республики. Белорусы заслуживают свободы", – добавил он.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил о санкциях против Лукашенко.

"Лукашенко подтверждает свою нелегитимность, устраивая тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и справедливые выборы и демократически избранный президент. Фальсифицированные выборы должны привести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список ЕС", – написал он в Twitter.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова назвала его инаугурацию "жалким цирком", член президиума координационного совета, экс-посол Беларуси в Польше Павел Латушко сравнил церемонию с "воровской сходкой", а главная белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

После неожиданной инаугурации Лукашенко жители Беларуси начали выходить на протесты. В центре Минска возле Дворца независимости были задержаны минимум два человека. Telegram-канал NEXTA Live сообщил, что сегодня в 18.00 белорусы выйдут на акции протеста в центрах своих городов.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал инаугурацию фарсом. О непризнании Лукашенко легитимным президентом после инаугурации заявили Германия, Латвия и Литва.

Министерство иностранных дел Украины консультируется по поводу оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко.

Теги: Беларусь, Чехия, Польша, Линас Линкявичюс, МИД Польши, МИД Чехии, МИД Дании, Томаш Петржичек, Йеппе Кофод, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
У двухлетней внучки Осборнов диагностировали COVID-19
У двухлетней внучки Осборнов диагностировали COVID-19
"Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности". 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом
"Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности". 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом
Хайек оригинально поблагодарила подписчиков за интерес к ее странице в Instagram
Хайек оригинально поблагодарила подписчиков за интерес к ее странице в Instagram
"Я честный". Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ
"Я честный". Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ
  "Супернова". Вышел трейлер фильма с Фертом и Туччи в роли семейной пары. Видео
  "Супернова". Вышел трейлер фильма с Фертом и Туччи в роли семейной пары. Видео
Известна дата запуска космического корабля с Крузом на борту – Space Shuttle Almanac
Известна дата запуска космического корабля с Крузом на борту – Space Shuttle Almanac
Соловий: С июля 2018 года моя жизнь превратилась в оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки
Соловий: С июля 2018 года моя жизнь превратилась в оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки
"Сегодня наш день". 60-летний Николаев отмечает годовщину семейной жизни с 38-летней Проскуряковой
"Сегодня наш день". 60-летний Николаев отмечает годовщину семейной жизни с 38-летней Проскуряковой
Никитюк рассказала, на что тратит больше всего денег
Никитюк рассказала, на что тратит больше всего денег
Кошевой рассказал, как отреагирует на измену жены
Кошевой рассказал, как отреагирует на измену жены
"Красивый день в компании приятных лиц и морд". Астафьева прогулялась с родителями и питомцами
"Красивый день в компании приятных лиц и морд". Астафьева прогулялась с родителями и питомцами
"У меня это получается без стараний, легко, часто". Пересильд отреагировала на слухи о романе с Абрамовичем
"У меня это получается без стараний, легко, часто". Пересильд отреагировала на слухи о романе с Абрамовичем
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Винокур в солдатской каске рассказал, как победить вирусы
Винокур в солдатской каске рассказал, как победить вирусы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS