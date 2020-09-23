Польша, Дания и Чехия отказались признавать Лукашенко президентом Беларуси

Министерство иностранных дел Польши, глава МИД Дании Йеппе Кофод и министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек указали на нелегитимность выборов президента Беларуси после неанонсированной инаугурации Александра Лукашенко.

Фальсифицированные выборы должны привести Лукашенко (на фото) в санкционный список ЕС, заявил глава МИД Дании Фото: ЕРА

Польша, Дания и Чехия 23 сентября заявили, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

После тайной инаугурации Лукашенко министерство иностранных дел Польши в Twitter сообщило, что приняло во внимание "сегодняшние события".

"Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности, независимо от того, была ли его присяга тайной или официальной", – сказано в заявлении МИД Польши.

MSZ odnotowuje dzisiejsze wydarzenia na Bia * orusi.



Prezydent wybrany w niedemokratycznych wyborach nie mo * e zosta * uznany za legalnie sprawuj * cego w * adz * niezale * nie od tego czy zaprzysi * enie b * dzie potajemne, czy oficjalne. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) September 23, 2020

Выборы в Беларуси были несвободными, а их результат нелегитимен, написал в Twitter глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

"Поэтому и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко также нелегитимна. Белорусское гражданское общество пользуется полной поддержкой Чешской Республики. Белорусы заслуживают свободы", – добавил он.

The elections in #Belarus were neither free nor fair. The result is therefore illegitimate, which is why today's inauguration of Alexander #Lukashenko is also illegitimate. Belarusian civil society has the full support of the Czech Republic. Belarusians deserve #freedom. — Tomáš Pet * í * ek (@TPetricek) September 23, 2020

Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил о санкциях против Лукашенко.

"Лукашенко подтверждает свою нелегитимность, устраивая тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и справедливые выборы и демократически избранный президент. Фальсифицированные выборы должны привести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список ЕС", – написал он в Twitter.

Lukashenko confirms his own lack of legitimacy by arranging secret inauguration.#Belarus needs free and fair elections = a democratically elected president.



Fraudulent elections should not lead Lukashenko to the presidential palace, but to the EU sanctions list. #eudk #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) September 23, 2020

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова назвала его инаугурацию "жалким цирком", член президиума координационного совета, экс-посол Беларуси в Польше Павел Латушко сравнил церемонию с "воровской сходкой", а главная белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

После неожиданной инаугурации Лукашенко жители Беларуси начали выходить на протесты. В центре Минска возле Дворца независимости были задержаны минимум два человека. Telegram-канал NEXTA Live сообщил, что сегодня в 18.00 белорусы выйдут на акции протеста в центрах своих городов.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал инаугурацию фарсом. О непризнании Лукашенко легитимным президентом после инаугурации заявили Германия, Латвия и Литва.

Министерство иностранных дел Украины консультируется по поводу оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко.