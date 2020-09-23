Лукашенко поблагодарил силовиков за то, что месяц назад они остановили в Минске "эту дрянь"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что государство никогда не должно забыть, как белорусские силовики противостояли "дряни" на улицах столицы страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления перед силовиками после церемонии инаугурации поблагодарил их за то, что месяц назад они остановили в Минске "эту дрянь". Фрагмент выступления Лукашенко в Twitter опубликовало "МБХ Медиа".

По словам Лукашенко, он преклоняется и выражает искреннюю благодарность "ребятам, которые месяц назад остановили на чистых уютных [улицах] Минска эту дрянь".

"Государство этого никогда не должно забыть", – подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко поблагодарил силовиков за то, что они «остановили на наших чистых, уютных города Минска эту дрянь» pic.twitter.com/uiLz8sxgdB — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 23, 2020

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. В этот же день белорусские военнослужащие присягнули на верность Лукашенко.

После тайной инаугурации Лукашенко в Беларуси начались стихийные протесты.