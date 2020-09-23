"Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что церемония вступления в должность президента Беларуси, которую провели для Александра Лукашенко 23 сентября, не делает его легитимным главой государства.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко Фото: president.gov.by

Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 сентября в Twitter.

"Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" [Александра] Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", – считает министр.

Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова назвала его инаугурацию "жалким цирком", член президиума координационного совета, экс-посол Беларуси в Польше Павел Латушко сравнил церемонию с "воровской сходкой", а главная белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

После неожиданной инаугурации Лукашенко жители Беларуси начали выходить на протесты. В центре Минска возле Дворца независимости были задержаны минимум два человека. Telegram-канал NEXTA Live сообщил, что сегодня в 18.00 белорусы выйдут на акции протеста в центрах своих городов.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал инаугурацию фарсом. О непризнании Лукашенко легитимным президентом после инаугурации заявили Германия, Латвия и Литва.

Министерство иностранных дел Украины консультируется по поводу оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко.