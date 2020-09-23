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Шушкевич об инаугурации Лукашенко: Собрание братвы, где назначили пахана – преступного президента, который президентом не был избран

Александр Лукашенко управляет Беларусью методами, которые практикуются в мире организованной преступности, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

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Шушкевич: Лукашенко принес присягу на тайном собрании в преступном мире
Шушкевич: Лукашенко принес присягу на тайном собрании в преступном мире
Фото из личного архива Станислава Шушкевича

Александр Лукашенко устанавливает свою власть в Беларуси преступными методами, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

"Лукашенко продолжает управлять государством методами организованной преступности. Сегодня заблокировали все въезды в Минск, и он принес присягу на тайном собрании. Так избирают пахана, когда втихаря собираются определенные люди. И эти методы у нас практикуются. Сейчас Лукашенко такими же методом устанавливает свою власть. Поскольку протесты были бы неминуемы, он не захотел делать нормальную инаугурацию", – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что такие действия Лукашенко стали возможны, поскольку его защищает российский президент Владимир Путин.

"Это не добавляет ему легитимности. Но на стороне Лукашенко – Путин и Кремль. Поэтому ему плевать на нормы международного права. Беларуси даже зеленых человечков не надо. Тут хватает пророссийски настроенных руководителей, которых Лукашенко сам назначил. Теперь они его защищают, проводят собрание братвы и назначают пахана, преступного президента, который президентом не был избран. Ему дали кредит на содержание бандитской армии, которая безжалостно бьет протестующих. Мир принимает резолюции, а им начхать. Россия уже в свой лагерь выделилась. Ее тоже все осуждают, но и ей начхать, потому что ее население привыкло терпеть плохой уровень жизни. В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину", – сказал Шушкевич.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал эту инаугурацию фарсом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его ведомство проведет консультации, чтобы определить политический статус Лукашенко.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, Кремль, Минск, Станислав Шушкевич, инаугурация, политика
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