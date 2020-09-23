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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ.


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Путин и Лукашенко – ненастоящие президенты. Все праздники, медальки – это вранье. Реальность одна: насильственный захват и удержание власти

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Лукашенко только что тайно инаугурировали. Чтобы народ не догадался и не захотел поздравить с праздничком.

Путин когда-то для своих торжеств перекрыл город, а Таракан пошел дальше: становится "президентом" в режиме секретной спецоперации.

Ну и будет править своими омоновцами и фашистами тоже в режиме спецоперации.

Ненастоящие президенты: все эти праздники, медальки, звания, пропаганда – все это вранье. Реальность одна – что там, что здесь: насильственный захват и удержание власти. Не знаю, какая статья белорусского УК, а в нашем – 278-я. До 20 лет, между прочим.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Дмитрий Гудков, протесты в Беларуси
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