Путин и Лукашенко – ненастоящие президенты. Все праздники, медальки – это вранье. Реальность одна: насильственный захват и удержание власти

Лукашенко только что тайно инаугурировали. Чтобы народ не догадался и не захотел поздравить с праздничком.

Путин когда-то для своих торжеств перекрыл город, а Таракан пошел дальше: становится "президентом" в режиме секретной спецоперации.

Ну и будет править своими омоновцами и фашистами тоже в режиме спецоперации.

Ненастоящие президенты: все эти праздники, медальки, звания, пропаганда – все это вранье. Реальность одна – что там, что здесь: насильственный захват и удержание власти. Не знаю, какая статья белорусского УК, а в нашем – 278-я. До 20 лет, между прочим.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора