По факту хакерской атаки на сайт Нацполиции Украины начато уголовное производство

23 сентября хакеры взломали сайт Национальной полиции Украины и разместили на страницах областных управлений фейковые сообщения.

23 сентября по факту несанкционированного вмешательства в работу сайта Национальной полиции Украины начато уголовное производство. Об этом пресс-служба Нацполиции сообщила в Twitter.

"Аналогичное производство начато по несанкционированноу вмешательству в работу сайта Варашского горсовета, где неизвестные также разместили фейковую информацию", – сказано в сообщении.

За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайта Нацполіції розпочато кримінальне провадження

Аналогічне провадження розпочато за несанкціоноване втручання в роботу сайту Вараської міськради, де невідомі також розмістили фейкову інформацію https://t.co/FC4t7dwCrQ pic.twitter.com/PMgHG49Ej4 — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) September 23, 2020

В 11.45 23 сентября была зафиксирована хакерская атака на сайт Нацполиции, из-за которой на страницах областных управлений опубликовали неправдивые сообщения. На странице отдела коммуникаций полиции Львовской области появился пресс-релиз о якобы гибели трех военных на полигоне в Яворове (там сейчас проходят международные учения Rapid Trident 2020).

Фейковые сообщения появились на сайте полиции Херсонской области и на сайте сайт мэрии Вараша – города-спутника Ровенской электростанции.