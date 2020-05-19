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В Ивано-Франковске задержали хакера, продававшего крупнейшую базу данных за всю историю

Задержанный Службой безопасности Украины хакер торговал логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронных кошельков криптовалют, счетов PayPal, сведениями о компьютерах, взломанных для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак.

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В распоряжении хакера были персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки
В распоряжении хакера были персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины задержала хакера, известного под ником Sanix, который в 2019 году выложил на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн уникальных паролей. Об этом 19 мая говорится на сайте СБУ.

"В январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была "самым крупным за всю историю массивом похищенных данных". Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом 87 гигабайт составляет лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел", – говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что подобных баз похищенных и взломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайт. 

Киберспециалисты СБУ зафиксировали продажу хакером баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронных кошельков криптовалют, счетов PayPal, сведениями о компьютерах, взломанных для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак. В ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 тыс. грн и более $3 тыс.

Хакеру готовится сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в сбыте информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины). 

Теги: СБУ, Украина, хакеры, Ивано-Франковск
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