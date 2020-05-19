"Посмотри на Украину, всмотрись в их лица. Хотеть в ЕС может только дурак". Обломов и Макаревич сняли клип на саркастическую песню об РФ. Видео
Российский музыкант Вася Обломов на своем YouTube-канале презентовал клип на совместную песню "Жизнь сложная" с Андреем Макаревичем. В ролике показаны письма и комментарии, которые якобы получает Обломов. В них некая Лариса Милашкина критикует певца, заявляя, что тот скатился, спился. "А сейчас, Вася, нам надо сплотиться, у нас, очевидно, есть общий враг. Посмотри на Украину, всмотрись в их лица. Хотеть в ЕС может только дурак. А ты, Вася, о Майдане мечтаешь? Хочешь опять развала страны? Успокойся, Вася, ты же не шаришь, Санкции плохие, но они не вредны!" – говорится речитативом в песне. Также демонстрируются письма от граждан РФ, поддерживающих оппозицию. Они говорят, что "слали герань Немцову на мост" и просят деньги на акции протеста. "Еще мы могли бы раскатывать вату, обернуться в нее и маршем пройти", – говорят они. Третья группа – посты от граждан, которые выбрали позицию вдалеке от политики. "Я за натуропатию, я против апатии!" – пишет один из них. Песня вошла в альбом Обломова "Этот прекрасный мир".
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