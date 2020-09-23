Гибель американских военных, изнасилование, авария на АЭС. Сайт Нацполиции сломали и опубликовали ряд фейков

В фейках, размещенных на страницах областных управлений на сайте Национальной полиции в результате хакерской атаки, фигурируют американские военные советники и инциденты, якобы связанные с учениями Rapid Trident 2020.

В 11.45 23 сентября была зафиксирована хакерская атака на сайт Национальной полиции Украины, из-за которой на страницах областных управлений опубликовали неправдивые сообщения. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сайт Нацполиции временно отключен, специалисты работают над устранением неполадок, сказано в релизе.

В 11.45 на странице отдела коммуникаций полиции Львовской области появился пресс-релиз о якобы гибели трех военных на полигоне в Яворове (там сейчас проходят международные учения Rapid Trident 2020).

Скриншот: lv.npu.gov.ua

Эта информация – фейк, подчеркнула пресс-служба управления в Facebook.

Полиция Херсонской области опровергала информацию о гибели американских военных советников, полиция Винницкой области в комментарии Общественному – о задержании американского военного, якобы подозреваемого в изнасиловании 16-летней жительницы Винницы.

Также сегодня полиция опровергала аварию на Ровенской АЭС – для распространения этой информации был сломан также сайт мэрии Вараша – города-спутника электростанции. Авторы фейка утверждали, что в ходе проведения антитеррористических учений в рамках Rapid Trident 2020 на третьем энергоблоке РАЭС произошло кратковременное обесточивание станции, которое спровоцировало выброс радиоактивных веществ.