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Хакеры атаковали сайты полиции и горсовета и заявили об аварии на Ровенской АЭС

23 сентября на сайтах Варашского горсовета и полиции Ровенской области опубликовали фейковые сообщения о введении режима чрезвычайной ситуации якобы из-за выброса радиоактивных веществ на Ровенской атомной электростанции. В полиции заявили, что речь идет о хакерской атаке. Станция работает в штатном режиме, нарушения условий безопасной эксплуатации не было, подчеркнула пресс-служба АЭС.

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На Ровенской АЭС сообщили, что выброса не было
На Ровенской АЭС сообщили, что выброса не было
Фото: Рівненська АЕС / Facebook

23 сентября из-за хакерской атаки на сайтах полиции Ровенской области и мэрии города Вараш Ровенской области появились сообщения о введении чрезвычайной ситуации, якобы связанной с аварией на Ровенской атомной электростанции. Об этом Общественному сообщила спикер полиции Мария Юстицкая. 

"23 сентября в ходе проведения плановых антитеррористических учений (в рамках учения Rapid Trident 2020) на 3-м энергоблоке Ровенской АЭС произошло кратковременное обесточивание станции, в том числе отказ резервных источников электроснабжения. Это привело к выбросу радиоактивных веществ (может составлять до 10% от выбросов при аварии на Чернобыльской АЭС) в окружающую среду, в том числе утечки теплоносителя первого контура реакторной установки в реку Стырь. Обеспокоенный такой ситуацией, Варашский горсовет принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории района и проведении добровольной эвакуации жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС", – говорилось в фейковом релизе, который перепечатали местные СМИ. 

Скриншот: rv.npu.gov.ua
Скриншот: rv.npu.gov.ua

Сейчас сайты горсовета Вараша и областного управления полиции недоступны. 

"Последнюю публикацию на нашем официальном сайте о введении режима чрезвычайного положения в Вараше считать не соответствующей действительности – на сайт осуществляется хакерская атака. Над проблемой уже работают", – подчеркнула Юстицкая. 

Ровенская АЭС работает в штатном режиме, говорится в сообщении электростанции, опубликованном в Facebook.

"По состоянию на 12.30 энергоблоки №1, 2, 3 РАЭС работают в штатном режиме и энергоблок №4 с 6 сентября находится в среднем планово-предупредительном ремонте. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", – сказано в релизе. 

https://www.facebook.com/rnppofficial/posts/1309457026052643

Теги: хакеры, авария, горсовет, эвакуация, радиация, АЭС, Rapid Trident, сайт, учения, Ровенская АЭС, сайты, электростанция
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