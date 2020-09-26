В Украине за сутки коронавирус подтвердили почти у 4 тыс. человек

За прошедшие сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 3833 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 сентября – тогда диагноз COVID-19 был подтвержден у 3584 пациентов.
Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло 195 504, из них 3903 скончались (76 – за последние сутки), 86 873 выздоровели (+1740 за прошедшие 24 часа).
По регионам ситуация выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 26 сентября в мире заразилось 32,56 млн человек, умерло 988,8 тыс, выздоровело 22,48 млн.