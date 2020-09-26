В Украине за сутки коронавирус подтвердили почти у 4 тыс. человек

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине превысило 195 тыс.

В Украине коронавирусом заразились почти 200 тыс. человек Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 3833 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 сентября – тогда диагноз COVID-19 был подтвержден у 3584 пациентов.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло 195 504, из них 3903 скончались (76 – за последние сутки), 86 873 выздоровели (+1740 за прошедшие 24 часа).

По регионам ситуация выглядит так:

Винницкая область – 5784;

Волынская область – 7500;

Днепропетровская область – 5118;

Донецкая область – 2964;

Житомирская область – 5531;

Закарпатская область – 9580;

Запорожская область – 3568;

Ивано-Франковская область – 13 212;

Киев – 21 492;

Киевская область – 8571;

Кировоградская область – 1069;

Луганская область – 938;

Львовская область – 19 636;

Николаевская область – 2875;

Одесская область – 12 734;

Полтавская область – 1844;

Ровенская область – 11 928;

Сумская область – 3549;

Тернопольская область – 12 863;

Харьковская область – 16 870;

Херсонская область – 1000;

Хмельницкая область – 5531;

Черкасская область – 3570;

Черновицкая область – 13 902;

Черниговская область – 3875.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 26 сентября в мире заразилось 32,56 млн человек, умерло 988,8 тыс, выздоровело 22,48 млн.