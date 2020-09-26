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Коронавирусом в мире заразились почти 32,5 млн человек

Общее число пациентов, выздоровевших от COVID-19, достигло 22,37 млн.

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В мире коронавирусом заразились более 32 млн человек
В мире коронавирусом заразились более 32 млн человек
Фото: EPA

Коронавирусом в мире по состоянию на утро 26 сентября заразились более 32,47 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Больше всего заболевших в Соединенных Штатах – с начала пандемии в стране было подтверждено 7,03 млн случаев инфицирования. В Индии заразились 5,8 млн человек, в Бразилии – 4,68 млн, в России – 1,31 млн. Свыше 500 тыс. случаев COVID-19 также было подтверждено в Колумбии, Перу, Мексике, Испании, Аргентине, ЮАР и Франции.

Скончались от инфекции 987 775 пациентов, 203,7 тыс. из них – в США, 140,5 тыс. – в Бразилии, 92,3 тыс. – в Индии, 75,8 тыс. – в Мексике.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 22,37 млн (4,75 млн – в Индии, 4,12 млн – в Бразилии, 2,72 млн – в США, 930 тыс. – в России).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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