Коронавирусом в мире заразились почти 32,5 млн человек

Общее число пациентов, выздоровевших от COVID-19, достигло 22,37 млн.

В мире коронавирусом заразились более 32 млн человек Фото: EPA

Коронавирусом в мире по состоянию на утро 26 сентября заразились более 32,47 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Больше всего заболевших в Соединенных Штатах – с начала пандемии в стране было подтверждено 7,03 млн случаев инфицирования. В Индии заразились 5,8 млн человек, в Бразилии – 4,68 млн, в России – 1,31 млн. Свыше 500 тыс. случаев COVID-19 также было подтверждено в Колумбии, Перу, Мексике, Испании, Аргентине, ЮАР и Франции.

Скончались от инфекции 987 775 пациентов, 203,7 тыс. из них – в США, 140,5 тыс. – в Бразилии, 92,3 тыс. – в Индии, 75,8 тыс. – в Мексике.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 22,37 млн (4,75 млн – в Индии, 4,12 млн – в Бразилии, 2,72 млн – в США, 930 тыс. – в России).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.