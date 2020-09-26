Трамп обвинил оппонентов в задержке производства вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппоненты требуют "немного задержать" производство вакцины против коронавируса, и заверил, что американцы получат ее "так скоро, что даже не поверят".

Президент США Дональд Трамп на митинге перед своими сторонниками в Джэксонвилле 25 сентября заявил, что его политические оппоненты затягивают разработку вакцины против коронавируса, сообщило издание The Daily Beast.

Трамп сказал, что США получат вакцину против COVID-19 "так скоро, что даже не поверят", несмотря на "политический удар" от его соперников, требующих "немного задержать производство вакцины".

Президент США не объяснил, что имеет в виду. Телеканал NBC News предполагает, что речь идет об Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое в ближайшее время намерено объявить более жесткие стандарты для вакцин против коронавируса. Таким образом, отметила газета The Washington Post, выпуск вакцины до ноябрьских президентских выборов, вопреки прогнозам Трампа, станет маловероятным. Ранее президент США заявлял, что жителей США начнут вакцинировать с середины октября.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден неоднократно обвинял Трампа в "самоустранении" от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и пропаганде "сумасшедших методов лечения", пишет "Голос Америки". Байден заявил, что в случае избрания он будет следовать рекомендациям экспертов в области здравоохранения, и даже готов пойти на повторное закрытие экономики страны, если это потребуется для остановки пандемии коронавируса.

Американские ученые и эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что Трамп может оказать давление на FDA, чтобы оно изготовило вакцину к выборам президента с целью повысить его шансы на переизбрание.

В США сейчас проходят крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин в компаниях Moderna, Pfizer Inc и AstraZeneca.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 25 сентября в США коронавирусом заразилось почти 7 млн человек, из них 983 тыс. скончались, а более 2 млн выздоровели. США являются лидером по масштабу распространения коронавируса.