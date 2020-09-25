В Киеве шесть школ закрыты на карантин из-за коронавируса – Кличко

В 126 школах Киева на самоизоляцию и дистанционное обучение переведены 296 классов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко: Школы и детсады будут и дальше работать по регламенту Фото: Кличко - мер / Facebook

В Киеве на карантин из-за коронавируса закрыты шесть школ. Об этом на брифинге 25 сентября сказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Многих киевлян интересует, как будут дальше работать школы и детские сады. Потому что распространяется информация, что с 1 октября город якобы собирается закрыть учебные заведения. Это неправда. Школы и детсады будут и дальше работать по регламенту", – сказал Кличко.

По словам мэра, на карантин в Киеве закрыты шесть школ, где выявлены случаи заболевания среди учителей.

"В 126 школах на самоизоляцию и дистанционное обучение переведены 296 классов, где есть больные ученики. Всего в нашем городе заболел 331 ученик, также болеют 174 педагога", – сказал он.

В детских садах закрыли 22 группы, один садик закрыт полностью. Заполненность детсадов – более 56%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине по состоянию на 25 сентября было подтверждено 191,7 тыс. случаев COVID-19, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.

В Киеве коронавирус был подтвержден у 21 045 человек, 342 умерли, 6255 выздоровели.