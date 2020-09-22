В Киеве число случаев COVID-19 превысило отметку в 20 тыс.

За последние сутки в Киеве скончались семь пациентов с коронавирусной инфекцией, выявлено 270 новых больных.

В Киеве число случаев коронавирусной инфекции достигло 20 028. Об этом 22 сентября в Telegram проинформировал мэр столицы Виталий Кличко.

"Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 270 больных, из них 33 ребенка. Семь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 325 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 20 028", – написал он.

Мэр отметил, что среди новых больных 11 девочек в возрасте от двух до 16 лет и 22 мальчика в возрасте от семи месяцев до 16 лет.

В больницы были направлены 52 новых пациента, остальные – на самоизоляции под контролем медиков.

За последние 24 часа в столице от COVID-19 вылечился 61 человек. Всего коронавирус преодолели 5929 киевлян.

Наибольшее количество больных зафиксировано за все время эпидемии в Дарницком районе Киева – 3216, наименьшее – в Подольском (1348).

По состоянию на 22 сентября в Украине зарегистрированы 181 237 случаев COVID-19, из которых 2884 – за последние сутки. Скончалось в общей сложности 3642 больных коронавирусной инфекцией (+59), вылечился 79 901 пациент (1717).