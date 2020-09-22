Замминистра культуры заразился коронавирусом

Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, у которого подтвердили COVID-19, находится на самоизоляции дома.

Карандаев сообщил, что новость о болезни была для него неожиданной Фото: Національна спілка театральних діячів України / Facebook

У первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом пресс-служба министерства проинформировала 21 сентября.

Все, кто контактировал с замминистра, сдают тесты на коронавирус, сам Карандеев находится на самоизоляции дома.

В Facebook замминистра написал, что новость о болезни была для него неожиданной, но воспринял ее без удивления.

По словам Карандаева, ПЛР-тест он сдал по совету товарища.

По состоянию на 22 сентября в Украине зафиксировали 181 237 случаев COVID-19, из которых 2884 – за последние сутки. С начала вспышки умерли 3642 больных коронавирусной инфекцией, вылечился 79 901 пациент.