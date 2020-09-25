В Киеве коронавирусом за сутки заразилось 380 человек – Кличко

В Киеве за сутки умерло девять пациентов с COVID-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве за прошлые сутки было зафиксировано 380 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на брифинге сказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Как свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, это самый большой показатель среди украинских регионов за последние сутки.

Девять человек умерли, 96 выздоровели.

Среди заболевших за последние сутки – 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 12 девочек от четырех до 18 лет, 154 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 17 мальчиков от двух до 17 лет. Самое большое число случаев подтвердили в Дарницком (90), Днепровском (56) и Деснянском (54) районах Киева.

Мэр подчеркнул, что за сутки заразилось 10 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей", – сказал Кличко.

Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирус был подтвержден у 21 045 человек, 342 умерли, 6255 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине по состоянию на 25 сентября было подтверждено 191,7 тыс. случаев COVID-19, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.