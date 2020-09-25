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Гончарук о фонде борьбы с COVID-19: Никакой он не коронавирусный

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что фонд для борьбы с COVID-19 создали для распределения бюджетных средств в ручном режиме.

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Гончарук: То, что создали весной это не фонд
Гончарук: То, что создали весной – это не фонд
Фото: ЕРА

Созданный в Украине фонд для борьбы с коорнавирусной инфекцией на самом деле таковым не является. Такое мнение 25 сентября в эфире "Громадського радіо" выразил бывший премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"То, что создали весной, – это не фонд. Это просто бюджетная строка для возможности в ручном режиме распределять бюджетные средства, упрощенный бюджетный механизм. Никаким фондом это на самом деле не является, ведь там нет ни институтов, ни стратегии, ни структуры, которая бы управляла этими деньгами. Фондом это называть неправильно. Кроме того, он никакой не коронавирусный", – сказал он.

Экс-премьер считает, что словосочетание "коронавирусный фонд" нынешнее правительство использовало "в условиях дефицита времени для того, чтобы особо не заморачиваться".

"Туда записали большую сумму, договорившись, что будут эту сумму использовать в ручном режиме. Фактически это было сделано из-за нехватки времени и потому, что новому правительству был нужен более простой инструмент использования бюджетных средств, чем по бюджетному кодексу", – объяснил Гончарук.

В апреле 2019 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Верховная Рада Украины в июне разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Министерство финансов Украины сообщило, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

По состоянию на 22 сентября, по данным Минфина, из фонда борьбы с COVID-19 потратили 36,6% средств – 24,1 млрд грн.

В Украине по состоянию на 25 сентября было подтверждено 191,7 тыс. случаев COVID-19, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.

Теги: госбюджет, правительство, Алексей Гончарук, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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