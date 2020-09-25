Из фонда борьбы с COVID-19 потратили 36,6% – Минфин

На ремонт и строительство дорог уже потратили 10,1 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 потратили 36,6% средств – 24,1 млрд грн. Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства финансов.

На ремонт и стротельство дорог уже потратили 10,1 млрд грн, на финансовую помощь фонду соцстрахования на случай безработицы – 6,6 млрд грн, на доплаты военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы, а также полицейским – 2,4 млрд грн, на финпомощь фонду соцстрахования – 1,7 млрд грн, на строительство и ремонт приемных отделений опорных больниц – 1,7 млрд грн, на помощь детям физлиц-предпринимателей – 829 млн грн, на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты – 519 млн грн, на доплаты медикам в учреждениях здравоохранения МВД – 128 млн грн.

52,5 млн грн вернули за пробное внешнее независимое оценивание, а 14,4 млн грн потратили на предотвращение заболевания в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы.

В апреле 2019 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Верховная Рада Украины в июне разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.