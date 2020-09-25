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В Украине утвердили новое карантинное зонирование, украинские клубы сыграли в Лиге Европы. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 24 сентября.

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Ключевые новости четверга
Ключевые новости четверга
Фото: ЕРА

В Украине обновили карантинное зонирование

В обновленном сегодня перечне карантинных зон в Украине до двух сократилось количество населенных пунктов, которые отнесены в "красную" зону. Киев перешел в "желтую".

Украинские клубы сыграли в Лиге Европы УЕФА

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА "Десна" из Чернигова уступила немецкому "Вольфсбургу", а "Колос" из Ковалевки Киевской области – "Риеке" из Хорватии.

Определился обладатель Суперкубка УЕФА

В поединке за Суперкубок сошлись победитель Лиги Европы "Севилья" (Испания) и триумфатор Лиги чемпионов "Бавария" (Мюнхен). Сильнее оказался немецкий клуб.

ВАКС согласился с САП в деле "Роттердам плюс"

Высший антикоррупционный суд Украины согласился со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, что дело "Роттердам плюс" нужно закрыть. Прокурор САП Виталий Пономаренко заявлял, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось.

Умер раненный на Донбассе морпех

Скончался военнослужащий 503-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины, которого ранили на Донбассе 20 июня.

Коронавирус в Украине

В Украине зарегистрировано 188 106 случаев коронавируса, за последние сутки их стало на 3372 больше. Жертвами инфекции стали 3757 человек (+52 за последние сутки), выздоровело 83 458 человек, в том числе 1788 – за последние сутки.

В Сумах "похитили" полковника ВСУ

СМИ сообщили, что в Сумах пропал руководитель городского военкомата, полковник Вооруженных сил Украины Юрий Полоус. Нацполиция объяснила, что это было частью совместных учений со Службой безопасности Украины.

Теги: футбол, Лига Европы, УЕФА, Хорватия, карантин, Севилья, военнослужащий, инфекция, САП, Роттердам плюс, ВАКС, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Юрий Полоус
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