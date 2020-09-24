Умер украинский военнослужащий, которого в июне ранил на Донбассе снайпер боевиков

В 503-м отдельном батальоне морской пехоты рассказали, что Константин Оверко, которого ранили 20 июня, скончался в ночь на 24 сентября.

Скончался украинский морской пехотинец, который был ранен на Донбассе в июне. Об этом 24 сентября проинформировали в Facebook 503-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины.

Подразделение дислоцируется в Мариуполе Донецкой области.

"Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20 июня 2020 года его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью 24 сентября Костя умер в больнице... Брат, мы отомстим", – говорится в сообщении.

20 июня на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. 6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.