ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Волкер объяснил, почему Путин не признает российского вторжения в Украину

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что президент России Владимир Путин не признает вторжения войск РФ в Украину из-за непонимания россиян, зачем им убивать украинцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волкер считает, что санкции против РФ нужно усилить
Волкер считает, что санкции против РФ нужно усилить
Фото: ЕРА

В России непопулярна идея о войне с Украиной. Такое мнение 23 сентября на форуме, организованном американским Центром анализа европейской политики выразил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, информирует "Голос Америки".

"Это непопулярная идея в Москве, когда они видят, что российские солдаты убивают украинских гражданских или украинских солдат. Люди не понимают, почему российские солдаты воюют против их братьев в Украине. Именно поэтому [президент РФ Владимир] Путин пытается держать это скрытым, поэтому он не признает открытой военной операции, которую он там проводит", – сказал он.

По словам дипломата, по этому поводу "внутри российского общества есть давление".

"Мы должны усилить это давление относительно войны в Украине", – заявил Волкер.

Он считает, что Соединенным Штатам следует усилить санкционное давление на Россию, чтобы создать условия, при которых Путин придет к выводу о "слишком большой цене" из-за агрессии против Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, война в Украине, война на Донбассе, Курт Волкер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"Беременна". Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка
"Беременна". Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка
"Больше мусолить эту тему не буду". 25-летняя Grosu заявила, что после развода жизнь не заканчивается
"Больше мусолить эту тему не буду". 25-летняя Grosu заявила, что после развода жизнь не заканчивается
Арзуманян рассказал, почему его жена вынуждена была сделать три аборта
Арзуманян рассказал, почему его жена вынуждена была сделать три аборта
  "Ти мій". Ассия Ахат записала кавер-версию хита Билык. Аудио
  "Ти мій". Ассия Ахат записала кавер-версию хита Билык. Аудио
  "Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
  "Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма
"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма
  Назван фильм, который будет представлять Украину на 93-й церемонии "Оскар"
  Назван фильм, который будет представлять Украину на 93-й церемонии "Оскар"
Волочкова заявила, что ее 15-летняя дочь живет взрослой жизнью
Волочкова заявила, что ее 15-летняя дочь живет взрослой жизнью
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS