Волкер объяснил, почему Путин не признает российского вторжения в Украину

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что президент России Владимир Путин не признает вторжения войск РФ в Украину из-за непонимания россиян, зачем им убивать украинцев.

Волкер считает, что санкции против РФ нужно усилить Фото: ЕРА

В России непопулярна идея о войне с Украиной. Такое мнение 23 сентября на форуме, организованном американским Центром анализа европейской политики выразил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, информирует "Голос Америки".

"Это непопулярная идея в Москве, когда они видят, что российские солдаты убивают украинских гражданских или украинских солдат. Люди не понимают, почему российские солдаты воюют против их братьев в Украине. Именно поэтому [президент РФ Владимир] Путин пытается держать это скрытым, поэтому он не признает открытой военной операции, которую он там проводит", – сказал он.

По словам дипломата, по этому поводу "внутри российского общества есть давление".

"Мы должны усилить это давление относительно войны в Украине", – заявил Волкер.

Он считает, что Соединенным Штатам следует усилить санкционное давление на Россию, чтобы создать условия, при которых Путин придет к выводу о "слишком большой цене" из-за агрессии против Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.