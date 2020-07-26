Волкер назвал Путина "слабым политическим лидером"

В России наблюдается упадок экономики и "слабый" президент Владимир Путин, однако нельзя спрогнозировать, когда страна изменится, считает бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Как политический лидер президент России Владимир Путин "слабый". Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил проекту "Крым.Реалии" в интервью, видеоверсия которого была опубликована 26 июля.

Американский дипломат ответил на вопрос журналиста, "когда Россия изменится".

"Это невозможно предвидеть. впрочем, мы видим слабую систему, видим слабого политического лидера, наблюдаем упадок экономики и инфраструктуры, сокращение населения. Россия – это сила, у которой есть много средств, но все эти средства она со временем теряет. А вот Украина, Европа и США тем временем будут оставаться очень сильными", – сказал Волкер.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.