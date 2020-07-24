Кирилл лишил сана отца Сергия, который требовал, чтобы Путин передал ему власть

12 июля уральский схиигумен Сергий заявил, что президент РФ Владимир Путин должен сложить полномочия, если не хочет "духовной войны"; новым главой России священник собирался стать сам. Епархиальный суд РПЦ изверг Сергия из сана, патриарх Кирилл утвердил это решение.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Екатеринбургской епархии, который признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, апостольских правил и правил Вселенских соборов и постановил извергнуть его из сана. Об этом 24 июля сообщил сайт Русской православной церкви.

"Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия. Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) святейшего патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением", – отмечается в сообщении.

В РПЦ пришли к выводу, что священник нарушил присягу, данную при поставлении в пресвитерский сан, и подлежит его лишению.

Сергий известен как духовник "экс-прокурора Крыма", депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской и российского хоккеиста Павла Дацюка. Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого он является, – одна из наиболее известных обителей Урала.

В ответ на лишение сана он в начале июля 2020 года захватил монастырь и не пускает туда церковное начальство и правоохранителей. 12 июля Романов записал видеообращение, в котором призвал президента РФ Владимира Путина сложить полномочия и передать их ему. В противном случае он угрожал "духовной войной".