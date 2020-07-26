Люди видят российскую агрессию не только против Украины, но и против Запада – Волкер

После проявления российской агрессии против Украины, США и Великобритании, а также после убийств в Германии и Англии, в Америке появилось "мощное давление" относительно дополнительных санкций против РФ, отметил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

На Западе видят, что Россия проявляет агрессию не только против Украины, но и против западных стран. Об этом бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил проекту "Крым.Реалии" в интервью, которое было опубликовано 26 июля.

"Люди видят российскую агрессию, и не только против Украины, но и против Запада – Америки, Великобритании, убийства в Германии и Англии. Как результат в США появилось мощное давление относительно дополнительных санкций против России", – сказал дипломат.

По его словам, это давление "постоянно увеличивается".

Экс-спецпредставитель США также прокомментировал информацию, что Россия платила талибам за убийства американских солдат в Афганистане.

"То, что Россия платила людям за убийства американских солдат в Афганистане, неудивительно. Удивительно, что это было так нагло и откровенно. Их действия просто шокировали людей... Это усилило призывы к дополнительным санкциям", – объяснил Волкер.