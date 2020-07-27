Волкер ответил на вопрос, нападет ли Россия на Украину со стороны Крыма

Если Россия нападет на Украину со стороны Крыма, это будет для Москвы "слишком драматический шаг", считает бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Волкер отметил, что РФ "имеет все" для нападения на Украину Фото: ЕРА

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе интервью проекту "Крым.Реалии", которое было опубликовано 26 июля, ответил на вопрос, может ли Россия напасть на Украину с оккупированного Крыма.

"Не думаю, что это возможно. Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет", – сказал он.

Американский дипломат подчеркнул, что Россия продолжает оккупацию Крыма и Донбасса, а также использует против Украины вооруженные силы, разведку и кибератаки.

"Более того, используются экономические махинации и коррупция, чтобы и далее ослаблять Украину. Думаю, что именно этим Россия и будет заниматься. Не могу сказать, что мы достигли какой-то мирной или статической ситуации. Конфликт и дальше активно развивается", – отметил Волкер.

В июне бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

В начале июля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".