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Россия платила талибам за убийства американских военных – СМИ

Американская разведка полагает, что российская военная разведка тайно поощряла движение "Талибан" к убийству военных из западных стран, в том числе из США. В Кремле и "Талибане" отвергли эти обвинения, в дипломатических и оборонных ведомствах США от комментариев отказались, пишет The New York Times.

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США ввели войска в Афганистан 19 лет назад в ответ на теракты, совершенные "Аль-Каидой"
США ввели войска в Афганистан 19 лет назад в ответ на теракты, совершенные "Аль-Каидой"
Фото: EPA (архив)

Американская разведка полагает, что военная разведка России в 2019 году предлагала денежные вознаграждения боевикам, связанным с движением "Талибан", за убийство военнослужащих из международной коалиции, в том числе из США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По информации собеседников газеты, в прошлом году 20 американцев были убиты в Афганистане, однако неясно, сколько смертей может быть связано с предполагаемым вмешательством разведки РФ.

Источник заявил, что эту информацию в конце марта 2020 года довели до ведома президента США и Совета национальной безопасности. Чиновники рассматривали несколько вариантов реакции: от подачи дипломатической ноты с требованием прекратить поощрение убийств военных до введения санкций против РФ. Окончательный вариант ответа пока не утвержден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил изданию, что властям России ничего не известно о таких обвинениях. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид опроверг информацию NYT, заявив, что у повстанцев нет "подобных отношений с любым разведывательным агентством". Представители Совета национальной безопасности США, Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ от комментариев отказались.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

29 февраля 2020 года США и движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

9 марта стало известно о начале вывода американских войск из Афганистана.

Теги: Россия, США, Афганистан, санкции, убийство, Пентагон, Кремль, военные, Дмитрий Песков, ЦРУ, Талибан, New York Times
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