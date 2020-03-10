США начали выводить войска из Афганистана в рамках подписанного с талибами соглашения

Согласно достигнутым с движением "Талибан" договоренностям, США в течение четырех с половиной месяцев должны сократить количество американских военных в Афганистане с 13 тыс. до 8,6 тыс. Сотни солдат уже покинули южноазиатскую страну, сообщили источники AP.

США начала сокращать численность своих войск в Афганистане согласно достигнутым с движением "Талибан" договоренностям. Об этом 9 марта сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя американских войск в Афганистане Сонни Леггетта.

В течение следующих четырех с половиной месяцев количество американских военных в Афганистане должно уменьшиться с 13 тыс. до 8,6 тыс.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал агентству, что Афганистан уже покинули сотни солдат.

29 февраля США и движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

2 марта, через несколько дней после подписания соглашения, талибы объявили о возобновлении наступательных операций против правительственных сил, поскольку президент Ашраф Гани отказался освободить 5 тыс. пленных-участников движения "Талибан", что является одним из условий для переговоров с афганским правительством. 9 марта агентство Reuters со ссылкой на пять источников сообщило, что Гани готовится издать указ об освобождении по меньшей мере 1 тыс. заключенных талибов на этой неделе, что откроет путь для начала прямых переговоров.

Вывод войск происходит на фоне политического кризиса в Афганистане. Два человека, считающие себя президентами Афганистана, – Гани, баллотировавшийся на второй срок, и премьер-министр Абдулла Абдулла – 9 марта провели инаугурацию. Гани был объявлен переизбранным президентом по итогам выборов, которые состоялись в сентябре 2019 года, но его конкурент Абдулла назвал результаты выборов "фальсификацией" и не признал их.

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.