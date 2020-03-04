Трамп обсудил с представителем талибов выполнение мирного соглашения

Разговор президента США Дональда Трампа с главным переговорщиком талибов муллой Абдулой Гани Барадаром, вероятно, стал первый прямым контактом между лидером США и высокопоставленным чиновником талибов.

Трамп говорил с Барадаром об освобождении пленных талибов Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп 3 марта провел телефонный разговор с главным переговорщиком талибов муллой Абдулой Гани Барадаром. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Этот разговор, вероятно, стал первым прямым контактом между лидером США и высокопоставленным чиновником талибов, пишет Reuters.

Разговор состоялся через три дня после того, как США и талибы подписали в Дохе соглашение о выводе войск США из Афганистана.

После подписания президент Афганистана Ашраф Гани отказался выполнить ту часть соглашения, где предусмотрено освобождение до 5 тыс. заключенных талибов. Барадар сказал Трампу, что власти Афганистана в первую очередь сами заинтересованы в окончании войны в стране.

Президент США пообещал представителю талибов, что госсекретарь США Майк Помпео проведет переговоры с Гани, "чтобы устранить барьеры на пути межафганских переговоров", пишет агентство.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.