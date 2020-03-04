Трамп обсудил с представителем талибов выполнение мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп 3 марта провел телефонный разговор с главным переговорщиком талибов муллой Абдулой Гани Барадаром. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Этот разговор, вероятно, стал первым прямым контактом между лидером США и высокопоставленным чиновником талибов, пишет Reuters.
Разговор состоялся через три дня после того, как США и талибы подписали в Дохе соглашение о выводе войск США из Афганистана.
После подписания президент Афганистана Ашраф Гани отказался выполнить ту часть соглашения, где предусмотрено освобождение до 5 тыс. заключенных талибов. Барадар сказал Трампу, что власти Афганистана в первую очередь сами заинтересованы в окончании войны в стране.
Президент США пообещал представителю талибов, что госсекретарь США Майк Помпео проведет переговоры с Гани, "чтобы устранить барьеры на пути межафганских переговоров", пишет агентство.
29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.
США планируют работать с Советом Безопасности ООН для снятия санкций с членов движения "Талибан".
2 марта талибы сказали, что прекращают перемирие в Афганистане и возобновляют военные операции против афганских военных "в обычном режиме". Атаковать иностранный контингент в связи с соглашением между "Талибаном" и США они не будут.
Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.