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В Афганистане в результате атак талибов погибло минимум 15 силовиков

Минимум семь полицейских погибли во время атаки талибов в афганской провинции Балх, а еще восемь – во время атаки в Тахаре.

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В Афганистане погибло минимум 15 силовиков
В Афганистане погибло минимум 15 силовиков
Фото: EPA

В результате атаки представителей "Талибана" в Афганистане 31 декабря и 1 января погибло минимум 15 силовиков. Об этом сообщает канал TOLO News.

По меньшей мере восемь полицейских были убиты во время нападения талибов вечером 31 декабря в провинции Балх на контрольно-пропускном пункте дорожной полиции.

Также восемь солдат были убиты 1 января в результате нападения талибов в провинции Тахар. Представитель губернатора Мохаммад Джавад Хиджри рассказал, что во время этой атаки погибло также 11 талибов.

"Талибан" – радикальное исламистское движение, которое к середине 90-х взяло под контроль значительную территорию Афганистана.

Теги: Афганистан, Талибан, талибы
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