"Талибан" объявил о прекращении перемирия в Афганистане

По словам представителя "Талибана", боевые действия будут проводиться против сил Афганистана, иностранный контингент атаковать не планируют.

"Талибан" прекращает перемирие в Афганистане и возобновляет военные операции против афганских военных "в обычном режиме". Об этом 2 марта сообщил AFP представитель движения Забихулла Моджахид.

По его словам, талибы будут воевать против администрации Кабула, но не станут атаковать иностранный контингент в связи с соглашением между "Талибаном" и США.

Агентство отмечает, что заявление о прекращении перемирия совпало со взрывом на футбольном поле на востоке Афганистана, жертвами стали три брата. Ответственность за взрыв никто на себя пока не взял.

По данным AFP, талибы уже атаковали позиции афганской армии в провинции Бадгис на северо-западе страны.

Частичное перемирие в Афганистане продолжалось в течение недели.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.