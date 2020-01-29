В Афганистане заявили, что самолет с американскими военными разбился из-за технических проблем

В Афганистане самолет, в котором находились американские военные, разбился после отказа двигателя, сообщил представитель управления гражданской авиации Афганистана Гулам Масум Масуми.

Причиной произошедшего 27 января крушения в Афганистане самолета Bombardier E-11A с американскими военнослужащими на борту были технические проблемы. Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации Афганистана (ACAA) Гулам Масум Масуми, информирует афганский телеканал 1TV.

По его словам, самолет разбился вследствие отказа двигателя.

Гулам Масум Масуми рассказал, что ACAA контактировало с пилотом самолета с момента возникновения проблем. Его направляли в ближайший аэропорт, однако пришлось совершать аварийную посадку.

У самолета Bombardier E-11 два двигателя.

Утром 27 января СМИ сообщили, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет. В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о потере своего самолета.

Вскоре в соцсетях появилось видео с места падения воздушного судна, утверждалось, что разбился борт ВВС США. Движение "Талибан", которое контролирует район падения воздушного судна, взяло на себя ответственность за крушение.

Источник телеканала Fox News сообщил, что на борту упавшего Bombardier E-11A находилось "до пяти человек".

Вечером 27 января командование американского контингента в Афганистане подтвердило крушение военного борта, количество погибших не называлось. Останки погибших забрали американцы.