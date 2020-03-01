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В Иране заявили, что у США нет полномочий подписывать соглашения по Афганистану

Наличие любых иностранных сил в Афганистане Иран считает незаконным и способствующим войне и отсутствию безопасности в стране.

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Мирное соглашение США с "Талибаном" в Иране назвали попыткой узаконить присутствие их войск в Афганистане
Мирное соглашение США с "Талибаном" в Иране назвали попыткой узаконить присутствие их войск в Афганистане
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Ирана считает, что у США нет полномочий, чтобы подписать мирное соглашение с "Талибаном" или решать будущую ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в сообщении МИД Ирана, опубликованном 1 марта.

"Исламская Республика Иран рассматривает действия Соединенных Штатов как попытку узаконить присутствие своих войск в Афганистане и выступает против таких действий", – заявляют в МИД Ирана.

Вместе с тем, вывод любых иностранных войск из Афганистана в МИД Ирана назвали "прелюдией к достижению мира и безопасности".

"Исламская Республика Иран считает присутствие иностранных сил в Афганистане незаконным и одним из ключевых факторов, способствующих войне и отсутствию безопасности в стране", – говорится в сообщении.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками Вашингтона. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

США планируют работать с Советом Безопасности ООН для снятия санкций с членов движения "Талибан".

Теги: США, Иран, Афганистан, война, Талибан
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