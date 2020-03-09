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Два человека, считающие себя президентами Афганистана, провели инаугурацию. В Кабуле прогремели взрывы

По итогам выборов, прошедших в сентябре 2019 года, президентами Афганистана объявили себя Ашраф Гани, баллотировавшийся на второй срок, и премьер-министр Абдулла Абдулла. Оба провели церемонию приведения к присяге в один день.

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Гани официально признан президентом Афганистана, избранным на второй срок
Гани официально признан президентом Афганистана, избранным на второй срок
Фото: ЕРА

9 марта на церемонии в президентском дворце в Кабуле Ашраф Гани был приведен к присяге в качестве президента Афганистана, сообщает телеканал TOLONews.

На церемонии присутствовали специальный посланник США Залмай Халилзад, временный поверенный в делах США Росс Уилсон, командующий американским контингентом генерал Скотт Миллер, а также послы ЕС, Канады, Австралии, Дании, Германии и Норвегии.

Гани был объявлен переизбранным президентом по итогам выборов, которые состоялись в сентябре 2019 года. Пересчет голосов продолжался до декабря.

Его конкурент, действующий премьер-министр страны Абдулла Абдулла, называл результаты выборов "фальсификацией". 9 марта он организовал церемонию своего приведения к присяге в качестве президента.

По данным телеканала, до сегодняшнего утра продолжались консультации между Гани и Абдуллой относительно урегулирования кризиса. Гани предложил сопернику 40% портфелей в новом кабинете министров, должность главы Высшего совета мира, ответственного за планируемые мирные переговоры с талибами, а также звание "лидер оппозиции". Абдулла отказался, потребовав аннулировать результаты сентябрьских выборов.

Во время церемоний 9 марта в центре Кабула прогремели взрывы, похожие на детонацию мин. Служба безопасности увела Гани из дворца, сообщило издание The Washington Post. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Теги: выборы, Афганистан, инаугурация, фальсификации, Кабул, взрывы, Ашраф Гани, Залмай Халилзад, Абдулла Абдулла
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