"Талибан" заявил о перемирии в Афганистане на время Ураза-байрама

В Афганистане радикальное движение "Талибан" объявило о трехдневном перемирии в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам. Перемирие будет длиться с 23-го по 26 мая, говорится в заявлении командования талибов.
"Руководство поручает всем моджахедам Исламского эмирата принять особые меры по обеспечению безопасности соотечественников", – заявил представитель движения Забихулла Муджахид.
По его словам, было поручено "нигде не проводить наступательных операций против врага".
Ураза-байрам – праздник прекращения поста. Он отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. Начался Ураза-байрам 23 мая с заходом солнца.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории страны. С 2009 года, когда миссия ООН по содействию Афганистану начала документировать потери, в стране в результате боевых действий погибло более 100 тыс. человек, сообщил телеканал Al Jazeera.
29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.
США планируют работать с Советом Безопасности ООН для снятия санкций с членов движения "Талибан".
2 марта талибы сказали, что прекращают перемирие в Афганистане и возобновляют военные операции против афганских военных "в обычном режиме". Атаковать иностранный контингент в связи с соглашением между "Талибаном" и США они не будут.