Президент Афганистана подписал указ об освобождении 1500 заключенных талибов. "Талибан" требует 5000

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ, который предполагает постепенное освобождение заключенных талибов для начала прямых переговоров с "Талибаном", который контролирует значительную часть страны. Талибы требуют выпустить на свободу сразу 5000 заключенных.

Ашраф Гани на первом этапе готов выпустить на свободу только 1500 талибов Фото: EPA

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении из тюрем членов движения "Талибан", что должно открыть путь к мирным переговорам. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба президента.

В соответствии с указом, заключенные, которые будут освобождены, обязаны дать письменное обязательство больше не участвовать в боевых действиях.

Афганский телеканал TOLOnews опубликовал подробности указа: на первом этапе на свободу выйдет 1500 талибов. Процесс освобождения начнется 14 марта, ежедневно будут выпускать около 100 человек.

После начала прямых переговоров с талибами и при условии значительного сокращения насилия каждые две недели будут освобождать по 500 талибов – до тех пор, пока не будут отпущены еще 3500 человек.

Талибы пообещали начать переговоры с афганским правительством в рамках подписанного в конце февраля соглашения с США. Их условием для старта переговорного процесса было освобождение 5000 талибов.

Представитель "Талибана" Сухайл Шахин сказал Reuters, что движение никогда не согласится на постепенное освобождение своих бойцов. По его словам, в мирном соглашении четко прописано: сначала освобождение – затем диалог.

В Twitter он уточнил, что "Талибан" передал США фамилии всех 5000 человек, на освобождении которых настаивает.

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We handed over to the US team a detailed list of 5000 prisoners that none can tamper with. Our very condition is that the detainees are acceptable if verified by our team, whether they are handed over to us in an open rural area or in the premises of prisons. — Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) March 10, 2020

Представители талибов также сообщили Reuters, что освобожденные не смогут дать гарантии, что они больше не вернутся на поле боя.

Подписанное между "Талибаном" и США соглашение предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

9 марта США начали вывод войск из Афганистана, но 10 марта в Госдепартаменте США заявили, что нынешний уровень насилия в стране неприемлем для продвижения мирного процесса.

Американские войска был введены в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. На данный момент в стране находится до 13 тыс. американских военных.

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории страны. С 2009 года, когда миссия ООН по содействию Афганистану начала документировать потери, в стране в результате боевых действий погибло более 100 тыс. человек, сообщил телеканал Al Jazeera.