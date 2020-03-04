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В Афганистане военные США впервые за 11 дней нанесли воздушный удар по талибам

По словам представителя американских войск в Афганистане Сонни Леггетта, по талибам был нанесен оборонительный воздушный удар, его целью было сорвать атаку на афганские силы нацбезопасности.

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Удар нанесен в провинции Гильменд
Удар нанесен в провинции Гильменд
Фото: ЕРА

В Афганистане военные Соединенных Штатов нанесли воздушный удар по позициям "Талибана", с представителями которого Вашингтон подписал мирное соглашение. Об этом в Twitter проинформировал представитель войск США в Афганистане Сонни Леггетт.

"4 марта США нанесли воздушный удар по боевикам движения "Талибан" в Нахрэ-Сарадж, Гильменд, которые активно атаковали пропускной пункт, который контролируют афганские силы национальной безопасности ANDSF. Это был оборонительный удар, чтобы сорвать атаку. Это был наш первый удар по талибам за 11 дней", – сказано в сообщении.

Леггетт отметил, что талибы только 3 марта совершили 43 нападения на силы ANDSF.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

США планируют работать с Советом Безопасности ООН для снятия санкций с членов движения "Талибан".

2 марта талибы сказали, что прекращают перемирие в Афганистане и возобновляют военные операции против афганских военных "в обычном режиме". Атаковать иностранный контингент в связи с соглашением между "Талибаном" и США они не будут.

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

Теги: США, Афганистан, военные, нападение, Талибан, талибы
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