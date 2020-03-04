В Афганистане военные США впервые за 11 дней нанесли воздушный удар по талибам

В Афганистане военные Соединенных Штатов нанесли воздушный удар по позициям "Талибана", с представителями которого Вашингтон подписал мирное соглашение. Об этом в Twitter проинформировал представитель войск США в Афганистане Сонни Леггетт.
"4 марта США нанесли воздушный удар по боевикам движения "Талибан" в Нахрэ-Сарадж, Гильменд, которые активно атаковали пропускной пункт, который контролируют афганские силы национальной безопасности ANDSF. Это был оборонительный удар, чтобы сорвать атаку. Это был наш первый удар по талибам за 11 дней", – сказано в сообщении.
The US conducted an airstrike on March 4 against Taliban fighters in Nahr-e Saraj, Helmand, who were actively attacking an #ANDSF checkpoint. This was a defensive strike to disrupt the attack. This was our 1st strike against the Taliban in 11 days.— USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) March 4, 2020
Леггетт отметил, что талибы только 3 марта совершили 43 нападения на силы ANDSF.
29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.
США планируют работать с Советом Безопасности ООН для снятия санкций с членов движения "Талибан".
2 марта талибы сказали, что прекращают перемирие в Афганистане и возобновляют военные операции против афганских военных "в обычном режиме". Атаковать иностранный контингент в связи с соглашением между "Талибаном" и США они не будут.
Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.