В Афганистане военные США впервые за 11 дней нанесли воздушный удар по талибам

По словам представителя американских войск в Афганистане Сонни Леггетта, по талибам был нанесен оборонительный воздушный удар, его целью было сорвать атаку на афганские силы нацбезопасности.

В Афганистане военные Соединенных Штатов нанесли воздушный удар по позициям "Талибана", с представителями которого Вашингтон подписал мирное соглашение. Об этом в Twitter проинформировал представитель войск США в Афганистане Сонни Леггетт.

"4 марта США нанесли воздушный удар по боевикам движения "Талибан" в Нахрэ-Сарадж, Гильменд, которые активно атаковали пропускной пункт, который контролируют афганские силы национальной безопасности ANDSF. Это был оборонительный удар, чтобы сорвать атаку. Это был наш первый удар по талибам за 11 дней", – сказано в сообщении.

The US conducted an airstrike on March 4 against Taliban fighters in Nahr-e Saraj, Helmand, who were actively attacking an #ANDSF checkpoint. This was a defensive strike to disrupt the attack. This was our 1st strike against the Taliban in 11 days. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) March 4, 2020

Леггетт отметил, что талибы только 3 марта совершили 43 нападения на силы ANDSF.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.