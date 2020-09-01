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Волкер вошел в руководство работающей в Украине транспортной компании

Американский дипломат Курт Волкер, который в 2017–2019 годах был специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины, в августе был назначен независимым членом совета директоров работающей в Украине компании BGS Rail.

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Волкер получил должность в компании BGS Rail, которая предоставляет люковые полувагоны в долгосрочную аренду
Волкер получил должность в компании BGS Rail, которая предоставляет люковые полувагоны в долгосрочную аренду
Фото: EPA

Американский дипломат, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер стал независимым членом совета директоров работающей в Украине компании BGS Rail. Информация об этом размещена на сайте BGS Rail. 

Волкер присоединился к компании в августе.

"Присутствие Волкера поможет BGS Rail добиться успеха в разработке и реализации планов роста, которые увеличат прямые иностранные инвестиции, и будет способствовать созданию рабочих мест на украинском рынке", – цитирует издание "Центр транспортных стратегий" пресс-релиз BGS Rail. 

С сегодняшнего дня Волкер также будет работать советником председателя и совета директоров материнской компании Avia Solutions Group.

На сайте BGS Rail сообщается, что компания предоставляет люковые полувагоны в долгосрочную аренду. Ее создала Baltic Ground Services (BGS), которая, в свою очередь, принадлежит Avia Solutions Group  крупнейшей авиационной компании в Центральной и Восточной Европе (ее штаб-квартира находится на Кипре, но большинство сотрудников работает в Литве).

BGS получила лицензию, позволяющую предоставлять услуги железнодорожных грузоперевозок в Украине, в 2018 году. Возглавляет украинскую "дочку" компании литовец Дариус Закараускас, он также является главой совета директоров. 

Волкер окончил Темпльский университет в Филадельфии, затем два года обучался в Школе международных отношений Университета Джорджа Вашингтона. Он начал карьеру в качестве аналитика ЦРУ в 1986 году, через два года перешел на работу во внешнеполитическую службу Госдепа. В 1998 году стал первым секретарем миссии США при НАТО. Дальнейшая его работа так или иначе была связана с НАТО и Госдепом. В 2008–2009 годах Волкер работал постоянным представителем США в НАТО. В 2009 году он ушел с государственной службы, но в  июле 2017 году вернулся на нее – он был назначен спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины. На этой должности дипломат находился до сентября 2019 года. Он подал в отставку на следующий день после публикации жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Волкер упоминался в жалобе.

В документе указано, что 26 июля 2019 года, на следующий день после разговора президентов, Волкер прибыл в Украину и встретился с Зеленским и другими украинскими политиками. Вместе со спецпредставителем был тогдашний посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд. По данным информатора, Волкер и Сондленд давали Зеленскому советы, что делать с требованиями Трампа к украинскому президенту.

В течение семи с половиной лет, до октября 2019 года, Волкер был исполнительным директором Института Маккейна. Он сказал, что решил покинуть должность из-за внимания СМИ к его работе как спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины.

Теги: бизнес, железная дорога, Курт Волкер, назначение
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