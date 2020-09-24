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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Боевики нарушили режим прекращения огня возле Попасной, двое украинских военных подорвались в районе Песок

С начала суток 24 сентября нарушений режима прекращения огня на Донбассе не фиксировали, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Война на Донбассе началась в 2014 году
Война на Донбассе началась в 2014 году
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

23 сентября пророссийские боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня в районе Попасной Луганской области – дважды обстреляли позиции украинских военных из автоматического станкового гранатомета.

Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7.30 24 сентября, опубликованной в Facebook. 

"Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", – отметили в штабе. 

В районе поселка Пески Донецкой области двое украинских военных подорвались на неустановленном устройстве, получили осколочные ранения. Они госпитализированы. 

"На Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражескиее БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" были подавлены", – добавили в штабе. 

С начала суток 24 сентября нарушений режима прекращения огня не фиксировали. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/328784835055103/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: военные, Приазовье, боевики, Попасная, Пески, квадрокоптер, Фантом, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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