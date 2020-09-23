"Ключевые шаги должна сделать Россия". Зеленский хочет видеть большее стремление Москвы к достижению мира на Донбассе

Украина больше заинтересована в достижении мира на Донбассе, так как это ее территория, но ключевые шаги в этом процессе должна сделать Россия – она контролирует оккупированные районы Луганской и Донецкой областей, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: На пути к миру должно быть движение двух сторон Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский хочет видеть большее стремление России к достижению мира на Донбассе. Об этом он заявил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, текст на украинском опубликовали на сайте Офиса президента 23 сентября.

"С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война на Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. [...] Украина заинтересована в мире больше всех, поскольку война – на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть большее стремление Москвы ускорить достижение мира", – сказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В декабре 2019-го Министерство иностранных дел Украины сообщало, что война на Донбассе унесла 14 тыс. жизней, 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства.