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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Макрон в Генассамблее ООН заявил о прогрессе нормандского формата

Президент Франции Эммануэль Макрон вспомнил о конфликте на Донбассе, когда говорил в Генассамблее ООН о ситуации в континентальной Европе.

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Макрон лидер одной из стран нормандского формата
Макрон – лидер одной из стран нормандского формата
Фото: ЕРА

В переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе в нормандском формате достигнут первоначальный прогресс. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 22 сентября, выступая в Генассамблее ООН, расшифровка речи опубликована на сайте Елисейского дворца.  

"В континентальной Европе в связи с украинским кризисом нормандский формат позволил нам в этом году, совместно с федеральным канцлером Германии [Ангелой Меркель], достигнуть первоначального прогресса", – сказал он. 

Об Украине Макрон вспомнил, говоря о ситуации в Европе в целом, посвятив кризису на Донбассе одно предложение. Он отметил, что ситуация в Беларуси, где после президентских выборов продолжаются протесты, "несет риск нового раскола" на Европейском континенте. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже прошел саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.

11 сентября 2020 года в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, в течение 10 дней может состояться встреча советников лидеров "Нормандской четверки", после которой должна быть встреча непосредственно лидеров.

Песков 16 сентября заявил, что о встрече лидеров "Нормандской четверки" говорить рано, а 17-го сказал, что ее стоит ждать в обозримом будущем

Теги: Ангела Меркель, Украина, Франция, нормандский формат, саммит, война в Украине, война на Донбассе, Эммануэль Макрон
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