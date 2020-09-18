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ПОЛИТИКА

Дата встречи лидеров стран "Нормандской четверки" пока не согласована – Арахамия

Саммит лидеров стран нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе может состояться "в любое время", заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он назвал попыткой давления слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина – Дмитрия Пескова, который ставил под сомнение вероятность проведения встречи до конца года.

Арахамия: По состоянию на сейчас ничего не определено
Арахамия: По состоянию на сейчас ничего не определено
Фото: Слуга Народу / Facebook

Дата встречи лидеров стран нормандского формата пока не согласована. Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил во время общения с журналистами 18 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина – Дмитрия Пескова, который 16 сентября заявлял, что говорить о новой встрече "Нормандской четверки" преждевременно, и "трудно сказать", сможет ли она состояться до конца года.

"Насколько мне известно, позиция не согласована. На мой взгляд, это просто такая попытка  политического давления на этот вопрос. По состоянию на сейчас ничего не определено, и встреча может быть в любое время. [...] Все сценарии сейчас возможны, нет информации у нас в настоящее время, что это окончательное решение", – сказал Арахамия. 

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.

11 сентября 2020 года в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.

15 сентября во время визита в Австрию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, в течение 10 дней может состояться встреча советников лидеров "Нормандской четверки", после которой должна быть встреча непосредственно лидеров.

Песков 16 сентября заявил, что о встрече лидеров "Нормандской четверки" говорить рано, а 17-го сказал, что ее стоит ждать в обозримом будущем

Теги: Россия, Украина, Дмитрий Песков, нормандский формат, саммит, война в Украине, война на Донбассе, Давид Арахамия, встреча
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